Korruptionsprozess Milliardär Milchan sagt gegen Netanjahu aus

25. Juni 2023 | Quelle: dpa

Benjamin Netanjahu (M), Ministerpräsident von Isreal, kommt im Bezirksgericht in Jerusalem an. Bild: Bild: dpa

Der israelische Hollywood-Produzent Arnon Milchan hat am Sonntag im Prozess gegen Benjamin Netanjahu über die mutmaßliche Versorgung des israelischen Ministerpräsidenten mit Luxusgeschenken ausgesagt. Milchan machte die Aussage im britischen Brighton, sie wurde per Video in einen Saal des Jerusalemer Bezirksgerichts übertragen. Netanjahus Ehefrau Sara war in Brighton auf eigenen Wunsch zugegen.