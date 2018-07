Korruptionsprozess: Richter in Brasilien streiten um mögliche Freilassung von Ex-Präsident Lula

Sergio Moro, jener Strafrichter am Bundesgericht in Curitiba, der Lula verurteilt hatte, erklärte hingegen umgehend das Gericht in Porto Alegre verfüge nicht über die notwendige Kompetenz, um die Haftstrafe gegen den Ex-Präsidenten auszusetzen. Ob der frühere Staatschef nun letztlich auf freien Fuß kommt, war damit am Sonntag zunächst unklar.