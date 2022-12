Korruptionsvorwürfe Hofreiter fordert Konsequenzen für Katar

13. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Katar soll mutmaßlich versucht haben, auf die Politik im EU-Parlament Einfluss zu nehmen. Bild: Bild: dpa

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert, dass die mutmaßlichen Bestechungsversuche Katars auf Politiker im Europäischen Parlament nicht folgenlos für den Golfataat bleiben können. „Wenn ein Land glaubt, sozusagen in die Demokratie sich so einmischen zu können, dass es Abgeordnete bestechen kann, ich glaube, das muss auch Konsequenzen haben”, sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag am Dienstag in der Sendung „Frühstart” von RTL/ntv.