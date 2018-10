Korruptionsvorwürfe Südkoreas Ex-Präsident Lee zu 15 Jahren Haft verurteilt

SeoulSechs Monate nach der Verurteilung der südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye ist ihr Vorgänger Lee Myung Bak ebenfalls wegen Korruption zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Das Bezirksgericht in Seoul verhängte am Freitag gegen den Staatschef der Jahre 2008 bis 2013 in dessen Abwesenheit eine Strafe von 15 Jahren.