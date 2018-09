Korruptionsvorwürfe Südkoreas Staatsanwaltschaft fordert Haft für Ex-Präsidenten Lee

Der konservative Politiker, der seit März in Untersuchungshaft sitzt, wies die Vorwürfe zurück. Das Urteil soll am 5. Oktober verkündet werden. Lee wird unter anderem vorgeworfen, als Präsident von 2008 bis 2013 Bestechungsgelder in Millionenhöhe vom Geheimdienst, von Unternehmern und anderen Organisationen angenommen zu haben.