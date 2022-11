Kosten der WM 2022 So teuer ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist eröffnet. Viele Fans in Deutschland wollen das Turnier aber boykottieren, da die Vergabe des Turniers durch die Fifa an Katar mit unzähligen Skandalen verbunden ist und in der Kritik steht. Alleine beim Bau der Stadien sind Menschenrechtsorganisationen zufolge Tausende Arbeiter gestorben, Homosexualität steht in Katar unter Strafe und die Vergabe an Katar wurde offenbar mit bezahlten Stimmen ins Land geholt. Kosten und Preisgelder des Turniers im Überblick.