Kostenaufstellung Britische Ruanda-Pläne für Migranten werden teuer

27. Juni 2023 | Quelle: dpa

Die britische Regierung will Migranten, die über den Ärmelkanal einreisen, abschrecken. Bild: Bild: dpa

Die Kosten für die Pläne der britischen Regierung, den Schutz für asylsuchende Menschen auf Ruanda abzuwälzen, werden auf 169.000 Pfund, umgerechnet 197.000 Euro, pro Person geschätzt. Das geht aus einem Dokument des Innenministeriums in London hervor, das veröffentlicht wurde. Demgegenüber stehen geschätzt zwischen 106.000 und 165.000 Pfund an Kosten für die Unterbringung der Menschen in Großbritannien, die eingespart werden können.