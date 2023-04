Kraftstoffknappheit Kuba sagt traditionelle Parade am Tag der Arbeit ab

26. April 2023 | Quelle: dpa

Autofahrer warten in Havanna auf die Ankunft eines Tanklastwagens mit Kraftstoff. Bild: Bild: dpa

Wegen des Benzinmangels auf Kuba fällt in dem sozialistischen Inselstaat die traditionelle Parade am 1. Mai in Havanna aus. Der Tag der Arbeit werde unter der Bedingung maximaler Sparsamkeit begangen, sagte der Generalsekretär der staatlichen Gewerkschaft CTC, Ulises Guilarte, laut Staatsmedien.