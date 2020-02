Krankenhaus in Wuhan Ein Krankenhaus im Eilverfahren gegen das Virus – und für Pekings Image

Auch in der aktuellen Virus-Krise sind die staatlichen Zensoren wieder aktiv. Sie löschten offenbar in sozialen Netzwerken schon kräftig, bevor der Ausbruch in Wuhan überhaupt der Weltöffentlichkeit bekannt war. Laut Berichten war die Polizei von Wuhan Ende Dezember ausgerechnet gegen einen Arzt und Mitglieder einer medizinischen Diskussionsgruppe vorgegangen. Sie sollen angeblich „Gerüchte“ im Internet über einen neuen Ausbruch von Sars von dem Markt mit wilden Tieren in Wuhan verbreitet haben, der später als Ursprungsort bestätigt wurde.



Die acht Teilnehmer der Gruppe wurden von der Polizei vorgeladen, verwarnt und mussten unterschreiben, dass sie nichts mehr über den Ausbruch enthüllen.



Zwar hat Chinas Führung längst Transparenz gelobt und sogar eine Belohnung auf Hinweise zu lokalen Kadern ausgesetzt, die versuchen Todesfälle zu vertuschen oder die Zahlen neuer Infektionen zu beschönigen. Mit Vorliebe wird in den Staatsmedien dennoch über positive Entwicklungen berichtet. Spätestens am Mittwoch gibt es dazu die nächste Gelegenheit: Dann soll in Wuhan ein zweite Krankenhaus, das gerade im Schnellbau errichtet wird, seine Arbeit aufnehmen. Es soll „Leishenshan“, „Berg des Feuergottes“, heißen.