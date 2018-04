Kreative Buchführung: Nordkoreas Haushalt bleibt ein undurchsichtiges Ungetüm

Wichtiger als die Inhalte des Haushaltsberichts ist oft ohnehin das, was nicht darin steht. „Es ist lächerlich, dass sie so kühn sind und einen Haushaltsbericht herausgeben, der nicht den schockierenden Handelseinbruch berücksichtigt, der immerhin von China offiziell angekündigt worden ist“, meint William Brown. Der früher für das US-Handelsministerium tätige Wirtschaftswissenschaftler sagt, die Daten aus Nordkorea sähen nicht so aus, als ob sich etwas verändere. „Ich hatte gehofft, einen Verkauf von Eigentum zu sehen - Privatisierung - aber das sieht hier nicht so aus.“