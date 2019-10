Kreditwürdigkeit: S&P stuft Rating für Griechenland hoch – Ausblick positiv

Die US-Ratingagentur S&P sieht die Kreditwürdigkeit Griechenlands wieder optimistischer. Die Bonitätswächter hoben am Freitag die Bewertung der langfristigen Verbindlichkeiten des südeuropäischen Staats um eine Stufe auf „BB-“ von zuvor „B+“ an. Damit werden die Staatsanleihen allerdings weiterhin als spekulative Anlage betrachtet. Grund für die Anhebung ist die reibungslose Abschaffung von Kapitalkontrollen, die die Regierung in Athen während der Finanzkrise eingeführt hatte. Zudem verwies die Agentur darauf, dass die Haushaltsrisiken gesunken seien.