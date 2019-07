Kreislaufwirtschaft: Europäische Förderbanken stellen Milliarden für Nachhaltigkeitsprojekt

FrankfurtAbfall vermeiden und Verschwendung verhindern: Mit zehn Milliarden Euro wollen die Europäische Investitionsbank (EIB) und fünf nationale Förderbanken Projekte der Kreislaufwirtschaft in der Europäischen Union (EU) fördern. Das teilte die an der Initiative beteiligte staatliche KfW-Bankengruppe am Donnerstag in Frankfurt mit.