Kremlgegner Kranker Nawalny erneut in Einzelzelle verlegt

12. April 2023 | Quelle: dpa

Der russische Kremlgegner Alexej Nawalny bei einer Anhörung im Jahr 2021. Derzeit sitzt er in Russland im Gefängnis. Bild: Bild: dpa

Der in Russland inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny ist trotz der Klagen seine Anwalts über dessen akute Gesundheitsbeschwerden erneut in eine Einzelzelle verlegt worden. Am Freitag sei er erst aus der Isolationshaft herausgekommen und am Montag zu weiteren 15 Tagen dort eingewiesen worden, teilte das Team des Oppositionspolitikers am Dienstagabend auf dessen Telegram-Kanal mit. Zudem sei er mit weiteren Schikanen konfrontiert worden.