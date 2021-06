Kremlkritiker Im Flieger festgenommen: Russischer Oppositioneller Piwowarow in Haft

Ein russisches Gericht hat für den prominenten kremlkritischen Oppositionspolitiker Andrej Piwowarow zwei Monate Untersuchungshaft angeordnet. Ein Gericht in der südrussischen Stadt Krasnodar erklärte am Mittwoch, dass gegen den 39-Jährigen wegen der Beteiligung an einer in Russland „unerwünschten Organisation“ ermittelt werde.