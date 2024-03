Krieg Experten: Klima der Angst in russisch besetzten Gebieten

20. März 2024 | Quelle: dpa

Die Stadt Luhansk gehört zu den Städten, die von Russland besetzt sind. Bild: Bild: dpa

Russland hat in den besetzten Gebieten in der Ukraine nach Angaben von Menschenrechtsexperten ein Klima der Angst geschaffen. Die Besatzungsmacht verletzte das humanitäre Völkerrecht, um Kontrolle auszuüben, berichtete die vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzte Beobachtermission in der Ukraine.