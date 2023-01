Krieg gegen die Ukraine Baerbock ruft Afrika zum Schulterschluss gegen Putin auf

13. Januar 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock steht neben Moussa Faki Mahamat, dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union. Bild: Bild: dpa

Deutschland und Frankreich haben die Afrikanische Union (AU) zum Schulterschluss mit Europa gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aufgerufen. „Wir als Europäer brauchen in diesen Zeiten, wo unsere Friedensordnung in Europa durch den russischen Angriffskrieg angegriffen worden ist, die Unterstützung von unseren Freunden und Partnern weltweit”, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag am AU-Sitz in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. „Wir können in einer gemeinsamen Welt diese gemeinsamen Krisen und Herausforderungen nur gemeinsam lösen.”