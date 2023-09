Krieg gegen die Ukraine Bericht: Moskauer Luftverteidigungssysteme neu eingestellt

12. September 2023 | Quelle: dpa

Die russische Luftabwehr musste in der Vergangenheit bereits ukrainische Drohnenangriffe über Moskau abwehren. Bild: Bild: dpa

Zum Schutz gegen ukrainische Drohnenangriffe hat Russland nach britischen Angaben seine Flugabwehr rund um Moskau neu eingestellt. „Seit Anfang September 2023 sind russische SA-22-Luftverteidigungssysteme rund um die Hauptstadt auf erhöhten Türmen und Rampen positioniert”, teilte das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit. Ziel sei eine bessere Verteidigung gegen Drohnenattacken, „denen die Stadt derzeit an den meisten Tagen ausgesetzt ist”.