Krieg gegen die Ukraine EU will Westbalkanstaaten enger an sich binden

06. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (M) beobachtet eine traditionelle Tanzvorführung beim Familienfoto beim EU-Westbalkan-Gipfel. Links ist Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, zu sehen. Bild: Bild: dpa

Im Wettstreit mit Ländern wie Russland und China bemüht sich die Europäische Union mit Finanzhilfen in Milliardenhöhe um stärkeren Einfluss auf dem Westbalkan. Konkrete Zusagen an die sechs Staaten in ihrem Streben in die EU blieben bei einem gemeinsamen Gipfeltreffen am Dienstag in der albanischen Hauptstadt Tirana allerdings aus.