Krieg gegen die Ukraine Klitschko berichtet von Schäden in Kiew nach Drohnenangriff

02. Januar 2023 | Quelle: dpa

Menschen suchen an Silvester Schutz in einer U-Bahn-Station in Kiew. Bild: Bild: dpa

Russland hat in der fünften Nacht in Folge die Ukraine mit Kampfdrohnen angegriffen. In der Hauptstadt Kiew teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Montagmorgen mit, dass Energie-Infrastruktur bei den Angriffen beschädigt worden sei. Es gebe Stromausfälle in der Stadt, die sich auch auf die Wärmeversorgung auswirkten, sagte er. Die Wasserversorgung laufe aber normal.