Krieg gegen die Ukraine London: Angriff zeigt Verwundbarkeit russischer Flotte

22. November 2022 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten feuern mit Artillerie auf russische Stellungen in der Nähe von Bachmut. Bild: Bild: dpa

Ein mutmaßlicher ukrainischer Angriff auf Öldepots nahe des russischen Hafens Noworossijsk zeigt nach britischer Einschätzung die Verwundbarkeit der russischen Schwarzmeerflotte. Das britische Verteidigungsministerium verwies am Dienstag in seinem täglichen Geheimdienst-Update auf russische und ukrainische Medienberichte, laut denen es am 18. November an einem Ölterminal, das nahe der russischen Marinebasis liege, zu einem Angriff kam.