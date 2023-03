Krieg gegen die Ukraine London: Russische Freiwilligenrekrutierung nur vorgeschoben

30. März 2023 | Quelle: dpa

Rekrutierungsplakat der Armee mit der Aufschrift «Militärdienst unter Vertrag in den Streitkräften». Eine Kampagne zur Aufstockung der russischen Truppen in der Ukraine mit mehr Soldaten scheint wieder im Gange zu sein. Bild: Bild: dpa

Eine geplante Rekrutierungskampagne in Russland von Freiwilligen für den Krieg gegen die Ukraine ist nach britischer Einschätzung nur ein Deckmantel für neue Zwangseinziehungen. „Es besteht die realistische Möglichkeit, dass diese Unterscheidung in der Praxis verwischt und dass regionale Behörden versuchen werden, die ihnen zugewiesenen Einstellungsziele zu erreichen, indem sie Männer zum Beitritt zwingen”, teilte das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Russischen Medien zufolge sollen 400.000 Freiwillige angeworben werden.