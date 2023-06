Krieg gegen die Ukraine Russische Grenzregion klagt über erneuten Beschuss

01. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein von Kugeln und Granatsplittern beschädigtes Straßenschild auf der Straße zur russischen Stadt Belgorod. Bild: Bild: dpa

In der westrussischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach Angaben der Behörden in der Nacht zum Donnerstag mindestens fünf Menschen durch intensiven Beschuss verletzt worden. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow berichtete, dass sich die Kleinstadt Schebekino unter „nicht endendem Feuer” der ukrainischen Streitkräfte befinde. Sowohl das Zentrum als auch Randbezirke seien seit Mitternacht mit „Grad”-Mehrfachraketenwerfern aus sowjetischer Produktion beschossen worden.