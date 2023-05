Krieg gegen die Ukraine Russland: Letztes ukrainisches Kriegsschiff zerstört

31. Mai 2023 | Quelle: dpa

Blick auf den Seehafen von Odessa. Bild: Bild: dpa

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben das letzte Kriegsschiff der Ukraine versenkt. „Am 29. Mai wurde mit Hochpräzisionswaffen der russischen Luft- und Raketenstreitkräfte das letzte Kriegsschiff der ukrainischen Kriegsmarine, "Juri Olefirenko", an seinem Liegeplatz in Odessa zerstört”, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch.