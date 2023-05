Krieg gegen die Ukraine Selenskyj: Kampfjets wären Zeichen für Russlands Scheitern

25. Mai 2023 | Quelle: dpa

F-16-Kampfflugzeuge der portugiesischen und rumänischen Luftwaffe überwachen den Luftraum über dem Baltikum. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verbindet große Hoffnungen mit den in Aussicht gestellten Kampfjets des US-Typs F-16. Sie würden nicht nur die Verteidigung des Landes stärken, sondern wären ein starkes Signal dafür, dass Russland mit seiner Aggression scheitern werde, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Mittwoch.