Auf anhaltende Angriffe aus dem benachbarten Libanon reagierte Israel mit einer deutlichen Warnung an die dort ansässige Schiitenmiliz Hisbollah. „Macht nicht den Fehler, in den Krieg einzusteigen. Das wäre der Fehler eures Lebens”, sagte Ministerpräsident Netanjahu am Vorabend an die Hisbollah gerichtet, die wie die Hamas hauptsächlich vom Iran finanziert wird.