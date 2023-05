Krieg im Sudan: Saudi-Arabien und USA wollen Sudans Kriegsparteien an einen Tisch bringen

Die Kriegsparteien aus dem Sudan kommen nach Angaben von Saudi-Arabien und der USA an diesem Samstag zu Gesprächen in Saudi-Arabien zusammen. In der Stadt Dschidda an der Küste des Roten Meeres seien Vorgespräche von Vertretern der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz geplant, teilten Saudi-Arabien und die USA mit.