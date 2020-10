Krieg im Südkaukasus Hauptstadt von Berg-Karabach mit Raketen angegriffen

Armenien warf der Türkei vor, an den Gefechten direkt beteiligt zu sein. „Es gibt 150 hochrangige türkische Offiziere, die die Militäroperationen Aserbaidschans leiten“, sagte der armenische Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan am Samstagabend in einer Ansprache an sein Volk. „Das Ausmaß der Offensive ist beispiellos.“