Den Vereinten Nationen zufolge wurden bisher mehr als 30 Millionen Tonnen Getreide über die Häfen ausgeführt. Der Löwenanteil entfiel auf Mais und Weizen. Hauptempfängerländer waren China, Spanien, die Türkei und Italien. 44 Prozent der Ausfuhren gingen laut Weltbank-Ranking in reiche Länder und drei Prozent der Ausfuhren in arme Länder. Nicht nur für die Ernährung in vielen Ländern ist das Abkommen von Bedeutung - auch für den Haushalt der vom Krieg finanziell geschwächten Ukraine.