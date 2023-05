Krieg in der Ukraine Kämpfe in russischer Region Belgorod

23. Mai 2023 | Quelle: dpa

Von der russischen Grenzstadt Belgorod aus werden immer wieder Raketen auf die Ukraine geschossen. Bild: Bild: dpa

Nach blutigen Angriffen in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ist Moskau in seinem Krieg gegen das Nachbarland nun zur Gegenwehr auf eigenem Staatsgebiet gezwungen. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Dienstag, angreifende Truppen im Gebiet Belgorod „blockiert und zerschlagen” zu haben.