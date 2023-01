Krieg in der Ukraine London: Russland fürchtet ukrainische Offensiven

08. Januar 2023 | Quelle: dpa

Britische Militärexperten beobachten eine Stärkung der russischen Verteidigung in der Ukraine. Bild: Bild: dpa

Britische Militärexperten sehen in der Stärkung russischer Verteidigungsstellungen in der Ukraine Hinweise darauf, dass die Befehlshaber ukrainische Offensiven befürchten. In den vergangenen Wochen habe Russland seine Verteidigungsstellungen in der Region Saporischschja im Süden des Landes ausgebaut, heißt es im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.