Krieg in der Ukraine Moskau: Kriegschiff auf Krim durch Drohnenangriff beschädigt

29. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Bei Drohnenangriffen ist Moskau zufolgein Sewastopol ein Kriegsschiff der Schwarzmeerflotte getroffen worden. Bild: Bild: dpa

Bei den Drohnenangriffen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach russischen Angaben in Sewastopol ein Kriegsschiff der Schwarzmeerflotte getroffen worden. Das Minenräumschiff „Iwan Golubez” und auch Anlagen in einer Bucht seien leicht beschädigt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit.