Krieg in der Ukraine „Putin wird nicht verhandeln“

Was sollte der Westen jetzt tun?

Man muss leider sagen, dass der Spielraum der westlichen Politik begrenzt ist. Putin wird nicht verhandeln. Jetzt kann es nur darum gehen, durch entschiedenes und einheitliches Auftreten russische Übergriffe auf weitere Staaten zu verhindern. Deutschland hat gegenüber der Zeit des Kalten Krieges relativ an Verteidigungsfähigkeit verloren. Es fehlt zudem in der Gesellschaft das Verständnis von wehrhafter Demokratie, die nicht nur nach innen, sondern auch nach außen wirkt. Das Thema der äußeren Sicherheit muss wieder stärker in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit rücken. Und das wird es auch. Denn was wir derzeit erleben, ist gefährlicher als der alte Kalte Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg.