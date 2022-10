Krieg in der Ukraine „Ich bezweifle, dass diese Männer lange überleben“

Die Ukrainer haben von Anfang an erklärt, dass der Sieg, also die Befreiung aller besetzten Gebiete, ihr Ziel sei. Es gibt auf dem Weg dahin ernsthafte Herausforderungen, wie beispielsweise die Tatsache, dass weitere Offensiven nach dem Wintereinbruch besonders schwierig sein werden. Die ukrainische Führung geht davon aus, dass dieser Krieg länger und blutiger sein wird, als man sich vorstellen möchte – eine Aussicht, die weit weniger rosig ist als Putins Glaube, die Ukraine könne in wenigen Tagen erobert werden. Gleichzeitig ist es eine realitätsnähere Aussicht als die Hoffnung des Kremls, dass eine willkürliche Mobilisierung von unausgebildeten und schlecht ausgerüsteten Männern seine schwächelnden Kriegsanstrengungen retten kann.