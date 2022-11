Krieg in der Ukraine Scholz fordert von Russland klares Nein zu Atomschlag

05. November 2022 | Quelle: dpa

Olaf Scholz spricht beim SPD-Debattenkonvent. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland aufgefordert, den Einsatz von Atomwaffen im Angriffskrieg gegen die Ukraine eindeutig auszuschließen. „Es ist nicht erlaubt, es ist unvertretbar, in diesem Konflikt Nuklearwaffen einzusetzen”, sagte Scholz am Samstag beim SPD-Debattenkonvent in Berlin. „Wir fordern Russland auf, dass es klar erklärt, dass es das nicht tun wird. Das wäre eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.”