Krieg in der Ukraine Ukraine: Russische Rakete zerstört Wohnhaus

11. November 2022 | Quelle: dpa

Ukrainische Rettungskräfte am zerstörten Gebäude, das durch russischen Beschuss massiv beschädigt wurde. Bild: Bild: dpa

Kiew (dpa) – Bei einem neuen Raketenangriff auf die Ukraine hat Russland nach Angaben aus Kiew ein Wohnhaus in der Stadt Mykolajiw zerstört. „Leider gibt es Tote und Verletzte. Such- und Rettungseinsätze laufen”, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew mit.