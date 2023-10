Krieg in der Ukraine Ukraine setzt Drohnen gegen Flucht von Wehrpflichtigen ein

28. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Soldaten der Kampfmittelabwehr der Ukraine führen Entminungsarbeiten in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine durch. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Grenzschutz setzt nach eigenen Angaben auch Drohnen zur Verhinderung der Flucht von Wehrpflichtigen ins Ausland ein. Im südlichen Gebiet Odessa an der Grenze zur Republik Moldau seien am Freitag 14 Männer an der illegalen Ausreise gehindert worden, teilte der Grenzschutz mit.