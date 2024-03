Krieg in Nahost Aktivisten: Schiff mit Hilfsgütern erreicht den Gazastreifen

16. März 2024 | Quelle: dpa

Ein Schiff der Hilfsorganisation Open Arms nähert sich der Küste des Gazastreifens und schleppt einen Lastkahn mit 200 Tonnen humanitärer Hilfe. Bild: Bild: dpa

Das Schiff „Open Arms” mit rund 200 Tonnen Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen hat nach Angaben von Aktivisten am Freitag sein Ziel erreicht. Das Entladen an der Küste von Gaza habe bereits begonnen, teilte die an der Mission beteiligte Organisation „World Central Kitchen” (WCK) auf X, vormals Twitter, mit. Der Schlepper war am Dienstag im zyprischen Hafen Larnaka in See gestochen. Er führt eine Plattform mit sich, auf der 200 Tonnen Hilfsgüter gestapelt sind.