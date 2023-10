Krieg in Nahost Al-Sisi: „Die Menschen der Welt schauen auf uns”

21. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Abdel Fattah el-Sissi (r), Präsident von Ägypten, begrüßt Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Bild: Bild: dpa

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat den Krieg in Nahost bei einem Gipfeltreffen als „beispiellose Krise” bezeichnet. „Die Menschen der Welt schauen heute genau auf uns”, sagte Al-Sisi zur Eröffnung des „Gipfels für den Frieden” am Samstag in der neuen Verwaltungshauptstadt östlich von Kairo. Er bedauere das kollektive Schweigen der Weltgemeinschaft während 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen „belagert, kollektiv bestraft und gewaltsam vertrieben” würden, sagte Al-Sisi.