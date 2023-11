Krieg in Nahost Auch Deutsche unter freigelassenen Geiseln im Gazastreifen

24. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Fahrzeug des Roten Kreuzes kommt an der Grenze von Rafah im südlichen Gazastreifen an. Bild: Bild: dpa

Nach Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg ist eine erste Gruppe von 24 Geiseln freigekommen, die vor sieben Wochen in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Unter den im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind auch vier Deutsche. Das sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Abend am Rande des Grünen-Parteitags in Karlsruhe.