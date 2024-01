Krieg in Nahost Baerbock besucht Palästinenser-Dorf im Westjordanland

08. Januar 2024 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) besucht die Gemeinde Al-Mazraah Al Qibliyah im Westjordanland. Bild: Bild: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich im Westjordanland über die Lage der Palästinenser informiert. Am Montag besuchte sie zunächst eine Gemeinde, in deren Nähe es israelische Siedlungen gibt. Unter anderem wollte die Grünen-Politikerin auch mit Bewohnern sprechen. Im Anschluss war in Ramallah ein Treffen mit Außenminister Riad al-Maliki geplant. Am Abend wollte Baerbock nach Ägypten weiterreisen. Dort stand am Dienstag unter anderem ein Gespräch mit Außenminister Samih Schukri auf dem Programm.