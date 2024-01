Krieg in Nahost Baerbock in Ägypten: Humanitäre Lage in Gaza im Mittelpunkt

09. Januar 2024 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock sprach im Westjordanland mit durch Siedlergewalt vertriebenen Bewohnern. Bild: Bild: dpa

Vor dem Hintergrund der dramatischen humanitären Lage im Gazastreifen besucht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an diesem Dienstag Ägypten. In der Hauptstadt Kairo will die Grünen-Politikerin am Vormittag Außenminister Samih Schukri treffen. Bei der Unterredung dürfte es vor allem um die Lage der Palästinenser im Gazastreifen, die Bemühungen um die Freilassung der Geiseln der islamistischen Hamas und mögliche Wege hin zu einer Zweistaatenlösung nach dem Ende des Gaza-Kriegs gehen.