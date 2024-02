Krieg in Nahost Baerbock zum fünften Mal seit Hamas-Angriff in Israel

14. Februar 2024 | Quelle: dpa

Annalena Baerbock ist in Tel Aviv gelandet. Es ist der fünfte Israel-Besuch der Außenministerin seit Beginn des Gaza-Krieges. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock ist von ihrem Amtskollegen Israel Katz zu ihrem fünften Besuch in Israel seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober empfangen worden. Bei dem Gespräch in Jerusalem dürfte es auch um die angekündigte Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die Hamas in Rafah im südlichen Gazastreifen gehen.