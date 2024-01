Krieg in Nahost Bericht: Israel und Hamas weiter zu Verhandlungen bereit

22. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die USA, Ägypten und Katar sollen Israel und die Hamas zu einem stufenweisen diplomatischen Prozess drängen. Im Hintergrund laufen Medienberichten zufolge Verhandlungen - dabei hatte Israles Ministerpräsident Netanjahu die Bedingungen der Hamas abgelehnt. Bild: Bild: dpa

Trotz Israels Weigerung, auf die Forderung der islamistischen Hamas nach einem Ende der Kämpfe in Gaza als Bedingung für die Freilassung von Geiseln einzugehen, laufen einem Medienbericht zufolge im Hintergrund weiter Verhandlungen. Wie das „Wall Street Journal” unter Berufung auf diplomatische Kreise berichtete, drängen die USA, Ägypten und Katar beide Seiten zu einem stufenweisen diplomatischen Prozess. Dieser sehe die Freilassung von Geiseln zu Beginn und schließlich den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen und ein Ende des Krieges vor. Die Verhandlungen sollten in den kommenden Tagen in Kairo fortgesetzt werden, hieß es.