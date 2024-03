Krieg in Nahost Bericht: USA und Israel planen neues Treffen zu Offensive

30. März 2024 | Quelle: dpa

Ultraorthodoxe jüdische Männer beten während einer Zeremonie in Netanya. Israels Regierung steht unter Druck, die Befreiung der ultraorthodoxen Gemeinschaft vom Wehrdienst zu beenden. Bild: Bild: dpa

Vertreter Israels und der USA werden einem Medienbericht zufolge möglicherweise am Montag in Washington zu Gesprächen über Israels geplante Bodenoffensive gegen die Stadt Rafah im Gazastreifen zusammenkommen. Eigentlich sollte eine israelische Delegation schon in dieser Woche anreisen, um die Bedenken der USA anzuhören und Alternativen aufgezeigt zu bekommen.