Krieg in Nahost Berichte: Geisel-Freilassung nach Israel nicht vor Freitag

23. November 2023 | Quelle: dpa

In Israel wird erwartet, dass die schrittweise Freilassung von mindestens 50 Geiseln am Donnerstag beginnen könnte. Bild: Bild: dpa

Die Freilassung erster Geiseln aus dem Gazastreifen nach Israel wird laut übereinstimmenden israelischen Medienberichten nicht vor Freitag erfolgen. Die israelische Zeitung „Haaretz” und der Fernsehsender N12 beriefen sich dabei auf Israels Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi. „Die Gespräche über die Freilassung unserer Geiseln schreiten voran und werden laufend fortgesetzt”, wurde Hanegbi am Mittwochabend zitiert. Der erste Austausch von in Israel entführten Geiseln gegen palästinensische Häftlinge war eigentlich schon am Donnerstag erwartet worden.