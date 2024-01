Krieg in Nahost Brisantes Völkermord-Verfahren: Israel vor dem UN-Gericht

11. Januar 2024 | Quelle: dpa

Israel muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Bild: Bild: dpa

Israel muss sich wegen der Angriffe im Gazastreifen erstmals wegen des Vorwurfs des Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Südafrika hat das Land verklagt. Beide Regierungen werden hochrangige Delegationen in den Friedenspalast in Den Haag schicken. Was wird dort verhandelt? Und was sind mögliche Folgen? Fragen und Antworten zur hochbrisanten Klage: