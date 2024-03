Krieg in Nahost Deutschland will sich an Gaza-Hilfskorridor beteiligen

08. März 2024 | Quelle: dpa

Die USA und andere Staaten haben kürzlich damit begonnen, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus der Luft mit Hilfsgütern zu versorgen. Bild: Bild: dpa

Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen sollen neben Lieferungen aus der Luft nun auch Güter über den Seeweg kommen. Das US-Militär will dafür zusammen mit internationalen Partnern einen temporären Hafen in dem Palästinensergebiet einrichten. An einem Pier des Hafens sollen große und mit Hilfsgütern beladene Schiffe andocken können, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter mitteilte.