Krieg in Nahost Feuerpause im Gaza-Krieg ist in Kraft getreten

24. November 2023 | Quelle: dpa

Israelische Soldaten sind nahe der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels im Einsatz. Bild: Bild: dpa

Doha/Gaza/Tel Aviv (dpa) -Mit der vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas hat am Freitagmorgen eine neue Phase im Gaza-Krieg begonnen. Die Waffenruhe begann um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) und soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar mitgeteilt hatte. Die Feuerpause soll den Weg bereiten für die Freilassung von Geiseln in der Gewalt der Hamas und von palästinensischen Häftlingen in Israel sowie für die Einfuhr von mehr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen.