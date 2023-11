UN-Generalsekretär António Guterres forderte erneut ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen. „Es finden intensive Verhandlungen zur Verlängerung der Waffenruhe statt, was wir sehr begrüßen. Aber wir glauben, dass wir einen echten humanitären Waffenstillstand brauchen”, sagte Guterres im UN-Sicherheitsrat in New York. „Innerhalb weniger Wochen sind bei israelischen Militäreinsätzen in Gaza weitaus mehr Kinder getötet worden als die Gesamtzahl der Kinder, die in den Jahren seit meiner Amtszeit als Generalsekretär von einer Konfliktpartei getötet wurden”, sagte Guterres. Vier von fünf Menschen in Gaza seien aus ihren Häusern vertrieben wurden.