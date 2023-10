Krieg in Nahost Grenze geöffnet – erste Hilfslieferungen in Gaza

Lesen Sie auch: Ernst-Ausfall



Die Öffnung des Grenzübergangs erfolgte nach mehr als einer Woche hochrangiger diplomatischer Bemühungen verschiedener Vermittler, unter ihnen US-Präsident Joe Biden und UN-Generalsekretär António Guterres, die in die Region gereist waren. Israel hatte darauf bestanden, dass nichts in den Gazastreifen gelangen würde, bevor nicht die rund 200 von der Hamas verschleppten Geiseln freigelassen würden. Am Freitag hatte die Hamas erstmals zwei Geiseln freigelassen, zwei Frauen mit israelischer und US-Staatsbürgerschaft. Ob der Vorgang mit der Grenzöffnung in Zusammenhang steht, war zunächst nicht bekannt.